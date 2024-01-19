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22:53, 19 января 2024Экономика

Раскрыта судьба активов Qiwi в России

Qiwi продаст российские активы гонконгской компании почти за 24 млрд рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщила пресс-служба компании, заявление опубликовано на ее официальном сайте.

Уточняется, что стоимость сделки составит 23,75 миллиарда рублей. После ее завершения компания намерена осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. При этом объем этих операций ограничен 10 процентами от всех выпущенных бумаг.

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«Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО "КИВИ", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову», — уточнила пресс-служба.

«Киви Банк» с 26 июля 2023 года ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Банка России. Регулятор выдал организации ограничительное предписание, и та решила лимитировать для россиян некоторые операции.

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      Марина Совина
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