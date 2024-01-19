Раскрыта судьба активов Qiwi в России

Qiwi продаст российские активы гонконгской компании почти за 24 млрд рублей

Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщила пресс-служба компании, заявление опубликовано на ее официальном сайте.

Уточняется, что стоимость сделки составит 23,75 миллиарда рублей. После ее завершения компания намерена осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи. При этом объем этих операций ограничен 10 процентами от всех выпущенных бумаг.

«Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО "КИВИ", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову», — уточнила пресс-служба.

«Киви Банк» с 26 июля 2023 года ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Банка России. Регулятор выдал организации ограничительное предписание, и та решила лимитировать для россиян некоторые операции.

