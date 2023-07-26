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00:01, 26 июля 2023Экономика

QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств

«Киви банк» с 26 июля ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

«Киви Банк» с 26 июля временно и частично ограничит вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Центробанка (ЦБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз QIWI.

Как рассказали в банке, по итогам проверки регулятором организации выдано ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля. «Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — заявили в «Киви банке».

В то же время в обычном режиме можно пополнять счета мобильных операторов, переводить деньги на другие (кроме QIWI) кошельки, оплачивать услуги, игры и товары кошельками и картами QIWI. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затрагивают.

В банке выразили надежду на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие временных ограничений. Там также заверили, что «Киви банк» и Группа QIWI сохранят прибыльность и финансовую устойчивость.

Ранее крупнейшие российские банки перестали принимать иностранную валюту. В банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций пропала возможность внесения долларов и евро. Единственные крупные кредитные организации, чьи банкоматы поддерживают пополнение счетов в валюте, — «Альфа» и «Тинькофф».

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    Марина Совина
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