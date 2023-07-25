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09:38, 25 июля 2023Экономика

Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

«Известия»: крупнейшие российские банки перестали принимать наличные доллары и евро

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Крупнейшие российские банки перестали принимать иностранную валюту. В банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций пропала возможность внесения долларов и евро, сообщает газета «Известия».

Возможность пополнить счет в ВТБ в западных валютах исчезла в апреле 2022 года. По данным пресс-службы банка, внести доллары и евро на счет через банкомат невозможно. Аналогично не поддерживают операции банкоматы «Открытия», «Райффайзена» и «Юникредитбанка».

В «Совкомбанке» поделились, что пополнять валютные вклады наличными можно было до 10 марта 2022-го. Также больше не поддерживают прием долларов и евро банкоматы МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка. При этом большая часть банков не объясняет, почему больше не принимает деньги недружественных стран. Единственные крупные кредитные организации, чьи банкоматы поддерживают пополнение счетов в валюте, — «Альфа» и «Тинькофф».

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Ранее банки Киргизии на время прекратили работу с российской платежной системой «Юнистрим». Переводы в зарубежной валюте запретили банк «Компаньон», Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халык банк, а также Банк Азии. Кредитные организации сообщили, что транзакции по системе в долларах и евро больше недоступны.

Банки Киргизии — не единственные, кто ввел подобные ограничения. Аналогичные меры из-за западных санкций против российских кредитных организаций ввели банки Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии.

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    Вячеслав Агапов
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