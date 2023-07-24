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14:47, 24 июля 2023Экономика

В Казахстане и Узбекистане приостановили работу российской платежной системы

В Казахстане и Узбекистане частично прекратили обслуживание переводов системы «Юнистрим»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» и крупнейший банк Узбекистана Халк банк приостановили обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим». Об этом со ссылкой на кол-центр «Казпочты» и Центральный банк Узбекистана сообщает ТАСС.

«Казпочта» перестала принимать и отправлять денежные средства через «Юнистрим» с 20 июля из-за санкций, введенных США, сообщила оператор. При этом она не смогла сообщить, когда переводы смогут возобновиться.

Часть банков Узбекистана, самый крупный в стране Халк банк и Ипотека банк, также по техническим причинам приостановили работу с международной платежной системой. «Ожидается, что остальные банки в ближайшее время также примут решение по этому вопросу», — сказал представитель ЦБ республики.

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20 июля США и Канада ввели дополнительные санкции против пяти российcких кредитных организаций. Под ограничения попали Тинькофф банк, Локо-Банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и Юнистрим банк. Ранее часть банков Армении и Киргизии уже приостановила обслуживание платежной системы «Юнистрим».

В апреле 2023 года объем денежных переводов из России в Казахстан сократился впервые после их всплеска в том же месяце прошлого года — на 44 процента в годовом выражении. По данным статистики Национального банка Казахстана (НБК), за этот месяц россияне отправили в Казахстан 10,2 миллиарда тенге (1,7 миллиарда рублей) — минимум с апреля 2022 года. Впервые за год упало и число трансакций: на 27 процентов в годовом выражении, на 15,4 процента — в месячном. В статистике были учтены переводы через системы «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие.

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