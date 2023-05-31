Денежные переводы россиян в Казахстан сократились почти вдвое

Нацбанк Казахстана: в апреле переводы из России сократились на 44 процента

Объем денежных переводов из России в Казахстан в апреле сократился впервые после всплеска их объемов в том же месяце прошлого года — на 44 процента в годовом выражении, пишет РБК со ссылкой на статистику Национального банка Казахстана (НБК).

За месяц россияне отправили в Казахстан 10,2 миллиарда тенге (1,7 миллиарда рублей) — минимум с апреля 2022 года. По сравнению с мартом падение объемов составило 16 процентов. Впервые за год упало и число транзакций: на 27 процентов в годовом выражении, на 15,4 процента — в месячном. В статистике учтены переводы через системы «Золотая корона», Contact, «Юнистрим» и другие.

Несмотря на сокращение переводов почти вдвое за год россияне по-прежнему отправляли в Казахстан больше, чем граждане всех остальных стран — доля транзакций из РФ составила 39 процентов. За Россией в рейтинге стран по доле переводов в Казахстан следует Южная Корея (10,3 процента), США (10,2 процента), Узбекистан (10,1 процента) и Турция (6,2 процента).

Из-за ухода из России Visa и Mastercard, а также финансовых ограничений доступ эмигрировавших граждан к своим деньгам за границей оказался затруднен. Часто россияне, оказавшиеся в другой стране, прибегали к переводам через платежные системы — с их помощью можно получить средства за рубежом наличными или на карты местных банков.

По мнению адвоката Pen & Paper Романа Кузьмина, объем переводов упал по двум основным причинам. Во-первых, проживающие в Казахстане россияне уже перевели все деньги, которые хотели. Во-вторых, Казахстан ввел «неприятные» для российских граждан регуляторные меры — Казахстанская фондовая биржа (KASE) потребовала сегрегировать счета российских и белорусских граждан на уровне центрального депозитария. «Обособленный учет потенциально подразумевает возможность обособленных ограничений и всего остального обособленного и в правовом смысле неприятного, что, очевидно, не может не беспокоить российских инвесторов», — считает юрист.

Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея добавил, что многие россияне могли просто уехать из Казахстана, а также отметил ухудшение интеграции между финансовыми системами двух стран. Переводить средства стало сложнее, некоторые казахстанские банки ужесточили правила подтверждения статуса резидента/нерезидента, от которого зависит возможность получения финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что за весь 2022 год россияне отправили в Казахстан 357 миллиарда тенге (775,4 миллиона долларов), что стало рекордом за весь период доступной статистики, то есть с 2014 года.