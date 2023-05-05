Денежные переводы из России в Казахстан взлетели в 4 раза

Нацбанк Казахстана: объем переводов из России в l квартале вырос более чем на 300%

Россияне продолжают активно переводить денежные средства в страны постсоветского пространства. В частности, популярным направлением является Казахстан — в первом квартале года в республику из России было переведено 33,9 миллиарда тенге (76,6 миллиона долларов), что более чем на 300 процентов превышает показатели годом ранее. На соответствующие данные Национального банка Казахстана обратил внимание РБК.

В первый месяц весны объем транзакций вырос за год в 2,7 раза. В общей сложности было совершено 61,6 тысячи денежных переводов на сумму 12,2 миллиарда тенге (27,5 миллиона долларов). На переводы из России в количественном выражении пришлось 54 процента транзакций, а в денежном — 41 процент.

За 2022 год объем переводов взлетел до рекордных за всю историю ведения статистики 357 миллиардов тенге (775,4 миллиона долларов). Эксперты ранее объясняли рост переводов из России в Казахстан миграцией россиян в другие страны на фоне начала военных действий на Украине, открытием карт в республике из-за санкций и желанием купить недоступные в России товары за рубежом.

По итогам прошлого года самый большой прирост денежных переводов из России после Казахстана был зафиксирован в Грузии — объем переводов вырос в пять раз (2,06 миллиарда долларов). На третьем месте оказалась Армения с ростом переводов в четыре раза (3,6 миллиарда долларов). Также рекордно увеличились переводы из России в Киргизию и Узбекистан.