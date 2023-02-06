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13:53, 6 февраля 2023Экономика

Денежные переводы россиян в Армению взлетели в четыре раза

ЦБ Армении сообщил о росте переводов из России в 2022 году в четыре раза

Фото: Unsplash

Денежные переводы россиян в Армению в 2022 году взлетели в четыре раза — с 865,6 миллиона в 2021-м до 3,6 миллиарда долларов, следует из статистики, опубликованной армянским ЦБ. В декабре объем перечисленных в республику средств превысил показатель предыдущего года в пять раз — за месяц из России поступило 422,9 миллиона долларов.

Переводы в обратном направлении тоже выросли, но гораздо менее существенно: за год — на 17 процентов (до 453 миллионов долларов), в декабре — на треть (до 60,5 миллиона). Декабрьский показатель — второй по величине за год. Он был лишь немногим выше в марте — 61,2 миллиона долларов.

На фоне массовой релокации россиян постсоветские страны испытали значительный приток денежных средств. Например, Нацбанк Грузии по итогам 2022 года сообщил о росте переводов из России в пять раз, до 2,06 миллиарда долларов. Киргизский ЦБ также отчитался о рекордном объеме денежных переводов по итогам 11 месяцев прошлого года — более 2,6 миллиарда долларов. В Казахстан за весь 2022 год россияне отправили в 6,8 раза больше, чем в 2021-м — около 775,4 миллиона долларов, что является рекордом минимум с 2014 года.

В декабре Bloomberg также сообщал, что валюты Армении, Грузии и Таджикистана рекордно укрепились по отношению к доллару из-за притока россиян. Так, армянский драм с начала 2022 года вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту к американской валюте. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16 процентов и 10 процентов соответственно, опередив по темпам роста российский рубль.

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Софья Ермакова
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