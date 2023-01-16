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17:03, 16 января 2023Экономика

Россияне увеличили денежные переводы в одну страну в пять раз

Нацбанк Грузии: за 2022 год из России было переведено 2,06 миллиарда долларов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Denis Arslanbekov / Unsplash

С начала 2022 года россияне перевели в Грузию 2,06 миллиарда долларов, что в пять раз больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствуют данные нацбанка республики.

В прошедшем году Россия стала лидером по объему денежных переводов в эту страну, на втором месте — Италия, на третьем — США. В декабре доля россиян в общем объеме денежных переводов в Грузию составила 59,2 процента, тогда граждане отправили на банковские счета рекордные 317,3 миллиона долларов (плюс 699 процентов в годовом выражении).

Объем переводов из России в Грузию резко увеличился в мае — прирост составил 888 процентов в годовом выражении. В последующие три месяца ажиотаж немного спал, однако в октябре спрос снова вырос. Всего в прошлом году в Грузию из разных стран мира было переведено более 4,3 миллиарда долларов, что превышает показатели 2021 года на 86 процентов.

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Россияне начали чаще переводить деньги в страны СНГ на фоне начала военных действий на Украине и последующего объявления частичной мобилизации. После введения западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России, поэтому многие граждане решили открыть валютные счета и карты в странах ближнего зарубежья.

На этом фоне к началу 2023 года грузинский лари укрепился с начала 2022-го более чем на 16 процентов, обогнав по темпам роста российский рубль. По итогам текущего года МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии до 10 процентов. Также нацбанк страны ранее сообщал, что к концу 2022 года международные резервы регулятора выросли на 628,1 миллиона долларов, достигнув исторического рекорда в 4,9 миллиарда.

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Мария Грушко
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