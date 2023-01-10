Международные резервы Нацбанка Грузии рекордно выросли благодаря россиянам

Международные резервы Нацбанка Грузии установили исторический рекорд в 2022 году

К концу 2022 года международные резервы Национального банка Грузии выросли на 628,1 миллиона долларов, достигнув исторического рекорда в 4,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

Только за ноябрь прошлого года резервы страны увеличились на 263,9 миллиона долларов, в то время как за 2021 год рост составил 361,3 миллиона долларов. При этом общий показатель в 2022 году превысил отметку 2021-го в 4,2 миллиарда долларов почти на 15 процентов.

Резкое увеличение объемов фиксируется на фоне массового притока средств россиян в Грузию после начала спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, в прошлом году правительство и банковский сектор страны нарастили объемы валютных операций, эксперты также связывают рост международных резервов с покупкой иностранной валюты грузинским ЦБ.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка, указано на сайте регулятора. В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и Международного валютного фонда (МВФ). Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Регулятор ранее сообщал, что денежные переводы в страну из России выросли за год в пять раз, до более чем 1,75 миллиарда долларов. На этом фоне грузинский лари укрепился с начала года более чем на 16 процентов, обогнав по темпам роста российский рубль. По итогам текущего года МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии до 10 процентов.