Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:33, 10 января 2023Экономика

Международные резервы Нацбанка Грузии рекордно выросли благодаря россиянам

Международные резервы Нацбанка Грузии установили исторический рекорд в 2022 году

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

К концу 2022 года международные резервы Национального банка Грузии выросли на 628,1 миллиона долларов, достигнув исторического рекорда в 4,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

Только за ноябрь прошлого года резервы страны увеличились на 263,9 миллиона долларов, в то время как за 2021 год рост составил 361,3 миллиона долларов. При этом общий показатель в 2022 году превысил отметку 2021-го в 4,2 миллиарда долларов почти на 15 процентов.

Резкое увеличение объемов фиксируется на фоне массового притока средств россиян в Грузию после начала спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, в прошлом году правительство и банковский сектор страны нарастили объемы валютных операций, эксперты также связывают рост международных резервов с покупкой иностранной валюты грузинским ЦБ.

Материалы по теме:
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций. Чем россияне будут кормить своих питомцев?
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций.Чем россияне будут кормить своих питомцев?
27 декабря 2022
Золотая стена. Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
Золотая стена.Китайские банки вышли на первое место в мире. Что позволило им обогнать западных соперников?
9 января 2023

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка, указано на сайте регулятора. В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и Международного валютного фонда (МВФ). Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Регулятор ранее сообщал, что денежные переводы в страну из России выросли за год в пять раз, до более чем 1,75 миллиарда долларов. На этом фоне грузинский лари укрепился с начала года более чем на 16 процентов, обогнав по темпам роста российский рубль. По итогам текущего года МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии до 10 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о содержании беседы Си Цзиньпина и Путина перед СВО
В России назвали три слабых места Stryker для Украины
Генсек ОДКБ заявил о безальтернативности организации
Дело блогерши Белоцерковской о фейках про российскую армию дошло до суда
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова
Названо условие присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть
Лондон отреагировал на сообщения об отправке танков Украине
Госпитализированный Михалков впервые высказался о своем состоянии
Глава МИД Латвии назвал разгром России интересом страны
Названы локации пунктов обогрева для бездомных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.