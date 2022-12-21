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11:40, 21 декабря 2022Экономика

Валюты стран бывшего СССР рекордно укрепились после приезда россиян

Bloomberg: валюта Армении стала мировым лидером по росту к доллару после релокации россиян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В текущем году валюты Армении, Грузии и Таджикистана рекордно укрепились по отношению к доллару — поспособствовала массовая релокация россиян в эти страны после начала военных действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, армянский драм с начала 2022 года вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту к американской валюте. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16 процентов и 10 процентов соответственно, опередив по темпам роста российский рубль.

Агентство связало тенденцию с увеличением притока валюты россиян в бывшие страны СССР. После введения западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в стране, поэтому многие россияне решили открыть валютные счета и карты в странах ближнего зарубежья. Другой мотивацией переводить средства в эти страны стали миграционные процессы. «Именно россияне, переезжающие в эти страны на длительный срок из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и ​​взвинчивают обменный курс», — объяснила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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В настоящее время Россия является лидером по объему денежных переводов в эти страны. Национальный банк Грузии ранее сообщал, что переводы в страну из России выросли за год в пять раз, до более чем 1,75 миллиарда долларов. В то же время за первые десять месяцев текущего года в Армению россияне перевели в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, что почти в четыре раза превышает значения за аналогичный период 2021 года, указывал армянский Центробанк. В Таджикистане рост денежных переводов в первом полугодии составил не менее 50 процентов.

На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Грузии по итогам текущего года до 10 процентов. ЦБ Армении также улучшил прогнозы роста ВВП с 4,9 до 12,9 процента. А экономика Таджикистана, согласно ожиданиям, вырастет на 7 процентов вместо прогнозируемых ранее 4-5 процентов, отметила эксперт BCS Financial Group Наталья Лаврова.

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Мария Грушко
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