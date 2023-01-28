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11:50, 28 января 2023Экономика

Россияне побили рекорд по переводам в соседние страны

Переводы физлиц из России в 2022 году в Казахстан, Армению, Грузию выросли в несколько раз

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Финансовые переводы физических лиц из России в 2022 году в Казахстан, Армению, Грузию и другие соседние государства выросли в несколько раз, достигнув рекордных объемов. Об этом пишет РБК с ссылкой на данные центробанков и систем денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Уточняется, что переводы стали популярны для карточного туризма и релокации. Согласно данным Национального банка Казахстана, в прошлом году из России было переведено в республику около 775,4 миллиона долларов. РБК отмечает, что это является рекордом минимум с 2014 года. Указанный показатель превысил в 6,8 раза объем переводов в страну в 2021 году. При этом данные не включают средства, направленные с одного банковского счета на другой, в них вошли операции только через системы денежных переводов.

За год количество переводов из России в Узбекистан выросло в 2,6 раза, составив в 2022 году 14,5 миллиарда долларов. В Грузию с российской территории направили около двух миллиардов долларов через системы денежных переводов, что стало рекордом минимум с 2012 года. В 2021 году по этому направлению перевели 411,3 миллиона долларов, показатель 2022 года превысил предыдущий в пять раз.

Центральные банки Киргизии и Армении на данный момент не опубликовали информацию за весь прошлый год. Согласно результатам 11 месяцев 2022 года, количество переводов из России на армянскую территорию увеличилось в четыре раза, до 3,1 миллиарда долларов, в сравнении с январем-ноябрем 2021 года. Согласно данным РБК, это рекорд с 2004 года. Уточняется, что ЦБ республики учитывает отправления как через банковскую систему, так и через системы денежных переводов.

Из России в Киргизию физлица направили за январь-ноябрь прошлого года 2,6 миллиарда долларов. Этот объем финансов прошел только через системы денежных переводов. Показатель превышает данные 11 месяцев 2021 года на 6 процентов, что является максимумом с 2005 года.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года россияне перевели в Грузию 2,06 миллиарда долларов, что в пять раз больше, чем в аналогичный период 2021 года. Объем резко увеличился в мае — прирост составил 888 процентов в годовом выражении. В последующие три месяца ажиотаж немного спал, однако в октябре спрос снова вырос.

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Кристина Есикова
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