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13:49, 11 января 2023Экономика

Объем денежных переводов из России в Киргизию в 2022 году оказался рекордным

Нацбанк Кыргызстана: в 2022 году россияне перевели в страну рекордные $2,6 млрд

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Объем денежных переводов из России в Киргизию по итогам 11 месяцев 2022 года оказался рекордным — россияне отправили в эту страну более 2,6 миллиарда долларов, следует из отчета Национального банка Кыргызстана.

Месячный объем переводов из России неуклонно рос с апреля 2022 года, при этом максимальный показатель был зафиксирован в июне (около 302,7 миллиона долларов), а минимальный — в марте (139,6 миллиона долларов).

Россияне перевели в республику больше средств, чем граждане всех остальных стран мира. В частности, из США в Киргизию с января по ноябрь поступило около 51 миллиона долларов, из Турции — 11 миллионов, а из Казахстана — шесть миллионов. 

Как свидетельствует статистика ЦБ, за первые три квартала 2022 года россияне вывели на зарубежные депозиты 2,5 триллиона рублей. Больше всего средств перевели в третьем квартале — тогда на иностранные вклады поступило 1,5 триллиона рублей, что в 26 раз превышает показатель 2021 года. Еще примерно по 500 миллиардов рублей россияне вывели в первом и втором кварталах.

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Софья Ермакова
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