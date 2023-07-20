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21:19, 20 июля 2023Экономика

«Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей

Банк «Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей с 21 июля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Банк «Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей с 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

В банке рассказали, что карты платежной системы прекращают работу за рубежом из-за введенных санкций США и Канады. Пользователям порекомендовали снять наличные в ближайшее время.

Выпуск карт UnionPay будет прекращен после решения платежной системы. В «Тинькофф» отметили, что в России карты продолжат работать в обычном режиме.

20 июля США и Канада ввели санкции против Тинькофф банка, под ограничения также попали Локо-Банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), Юнистрим банк.

Ранее стало известно, что Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.

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    Марина Совина
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