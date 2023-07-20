«Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей
Банк «Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей с 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.
В банке рассказали, что карты платежной системы прекращают работу за рубежом из-за введенных санкций США и Канады. Пользователям порекомендовали снять наличные в ближайшее время.
Выпуск карт UnionPay будет прекращен после решения платежной системы. В «Тинькофф» отметили, что в России карты продолжат работать в обычном режиме.
20 июля США и Канада ввели санкции против Тинькофф банка, под ограничения также попали Локо-Банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), Юнистрим банк.
Ранее стало известно, что Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.