«Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей

Банк «Тинькофф» предупредил о прекращении работы карт UnionPay за границей с 21 июля

Банк «Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы карт UnionPay за границей с 21 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале финансовой организации.

В банке рассказали, что карты платежной системы прекращают работу за рубежом из-за введенных санкций США и Канады. Пользователям порекомендовали снять наличные в ближайшее время.

Выпуск карт UnionPay будет прекращен после решения платежной системы. В «Тинькофф» отметили, что в России карты продолжат работать в обычном режиме.

20 июля США и Канада ввели санкции против Тинькофф банка, под ограничения также попали Локо-Банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), Юнистрим банк.

Ранее стало известно, что Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.