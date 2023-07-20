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15:25, 20 июля 2023Экономика

С Олега Тинькова сняли санкции после просьбы британского миллиардера

Великобритания сняла санкции с Тинькова после просьбы владельца Virgin Group Брэнсона

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Имя основателя Тинькофф банка исчезло из санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина страны.

Ограничения в отношении предпринимателя запрещали ему въезд в Великобританию. Также в случае обнаружения в британских банках его активы могли быть заблокированы, а принадлежащие ему транспортные средства на территории страны — задержаны. «Запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг», — указано в примечании к санкционному перечню.

17 июля один из самых богатых людей Великобритании, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, попросил власти страны снять санкции с Тинькова. Он заявил, что знает бизнесмена около 20 лет и тот никогда не был олигархом, а лишь «динамичным предпринимателем, который сделал себя сам».

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Тинькова внесли в санкционные списки Великобритании в марте 2022 года, так как созданный им банк работал в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства. США и ЕС вводить санкции против Тинькова не стали.

Попав под санкции, миллиардер продал созданный им банк и отказался от российского гражданства. В марте 2023-го Тиньков попросил Лондон снять с него санкции, в поддержку бизнесмена выступили также бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и председатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов).

Тиньков стал вторым россиянином, которого убрали из санкционного листа Соединенного Королевства. Ранее Минфин страны снял ограничения с бывшего первого зампреда правления Сбера Льва Хасиса. Ограничения в отношении Хасиса были введены в марте 2022 года.

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    Вячеслав Агапов
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