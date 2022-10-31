Олег Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства

Бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав справку о выходе из гражданства.

Свое решение Тиньков объяснил несогласием с политикой российских властей. В частности, бизнесмен осудил военные действия на Украине. При этом Тиньков заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. На момент продажи рыночная капитализация материнской компании банка TCS Group составляла 6,9 миллиарда долларов, то есть доля Тинькова оценивалась примерно 2,4 миллиарда долларов. Позже бизнесмен заявил, что ему пришлось продать ее «за копейки». По словам Потанина, «Интеррос» приобрел долю Тинькова за несколько сотен миллионов долларов.

Через два месяца после ввода российских войск в Украину Тиньков публично попрощался с созданной им организацией и заявил, что он больше не «ездок в страну». По его словам, страна «скатилась в архаику, патернализм и холуйство».