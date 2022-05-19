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Стала известна приблизительная оценка доли Тинькова в «Тинькофф»

Владимир Потанин назвал приблизительную оценку стоимости доли в TCS Group

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Основной владелец «Интерроса» Владимир Потанин назвал приблизительную оценку стоимости приобретенной им доли Олега Тинькова в «Тинькофф банке». Об этом стало известно из интервью агентству «Интерфакс».

Изначально стороны не раскрывали сумму сделки. Например, Тиньков говорил, что относительно справедливой фундаментальной стоимости актива расстался с ним «за копейки». Потанин с такой формулировкой не согласился.

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — подчеркнул он. Таким образом, можно сделать вывод, что 35-процентная доля обошлась в несколько сотен миллионов долларов.

«Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35 процентов в TCS Group у семьи Олега Тинькова в конце апреля. По итогам торгов 27 апреля на Мосбирже рыночная капитализация TCS Group составляла 6,9 миллиарда долларов, то есть 35 процентов — это примерно 2,4 миллиарда долларов, подсчитал РБК.

В начале мая Олег Тиньков заявил, что попрощался с организацией и Россией, отметив, что он больше не «ездок в страну». «Жаль, что моя страна скатилась в архаику, патернализм и холуйство», — заявил он и поблагодарил предпринимателя Потанина, который «хотя и за копейки» выкупил его долю в головной компании «Тинькофф Банка» и подчеркнул, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha.

Позднее в «Тинькофф Банке» объявили, что компания владеет всеми юридическими правами на бренд «Тинькофф».

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Платон Щукин
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