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В «Тинькофф Банке» ответили на планы Тинькова забрать бренд из России

«Тинькофф Банк» ответил Тинькову и заявил о владении юридическим правом на бренд

Фото: Виталий Белоусов / Reuters

«Тинькофф Банк» владеет всеми юридическими правами на бренд «Тинькофф». Так в пресс-службе организации ответили на планы основателя банка Олега Тинькова забрать бренд из России, передает ТАСС.

«Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат банку», — говорится в заявлении.

Ранее 3 мая Тиньков заявил, что попрощался с организацией и Россией и объявил о планах забрать из страны бренды Tinkoff и La Datcha. Предприниматель подчеркнул, что его бизнес был построен без взяток и приглашения на работу друзей и знакомых. Он также поблагодарил предпринимателя Владимира Потанина, который выкупил его долю в головной компании. В заключение Тиньков процитировал монолог Алексея Чацкого из произведения Александра Грибоедова« Горе от ума».

О переговорах Тинькова по поводу продажи доли в «Тинькофф Банке» стало известно 23 апреля. 28 апреля стало известно, что 35 процентов акций в TCS group приобретет «Интеррос», которой владеет Потанин. Банк России согласовал сделку. Потанин подчеркнул, что компания заинтересована в лидирующей позиции группы «Тинькофф» на банковском рынке.

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Сергей Истомин
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