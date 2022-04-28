Тиньков нашел покупателя на свою долю в «Тинькофф»

Компания «Интеррос» заявила о покупке 35% акций в TCS Group у семьи Олега Тинькова

Предприниматель Олег Тиньков нашел покупателя на свою долю в банке Тинькофф. «Интеррос» приобретает 35 процентов акций в TCS group, сообщает РИА Новости.

Банк России уже согласовал сделку. «Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России», — заявил Олег Тиньков, которого цитирует «РБК». Бизнесмен также добавил, что пришло время уйти на пенсию и заняться здоровьем и семьей.

Компанией «Интеррос» владеет российский олигарх Владимир Потанин, который подчеркнул, что компания заинтересована в лидирующей позиции группы «Тинькофф» на банковском рынке. Сделка, по словам предпринимателя, должна стать импульсом для дальнейшего развития бизнеса и обеспечения высококлассного и современного сервиса для клиентов.

О том, что Тиньков ведет переговоры о продаже оформленной на семейный траст доли, стало известно 23 апреля. Тогда сообщалось, что бизнесмен намерен полностью выйти из российский активов. По словам одного из источников, предприниматель хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».