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Тиньков задумался о продаже доли в «Тинькофф банке»

РБК: Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в «Тинькофф банке»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group (владеет «Тинькофф банком»), пишет РБК со ссылкой на источники.

Тиньков думает полностью выйти из российских активов, отметил один их них. Другой собеседник утверждает, что желание продать долю возникло у бизнесмена еще до начала спецоперации на Украине и введения ограничений. Предприниматель ранее попал под санкции Великобритании.

Источник, знакомый с одним из потенциальных претендентов на долю в TCS, заявил, что Тиньков хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной». 22 апреля стало известно, что «Тинькофф банк» решил сменить бренд. Компания уже в этом году откажется от старого бренда.

До этого Тиньков резко высказался против происходящего на Украине и добавил, что его поддерживают 90 процентов россиян. Спустя несколько часов после заявления банк дистанцировался от его слов. В организации пояснили, что бизнесмен «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф».

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Платон Щукин
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