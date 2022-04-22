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«Тинькофф банк» решил сменить бренд

«Тинькофф банк» решил провести ребрендинг и отказаться от старого бренда

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Тинькофф банк» принял решение сменить бренд. Об этом говорится в сообщении банка в Telegram. Уточняется, что компания в этом году откажется от старого бренда.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — говорится в сообщении. «Тинькофф банк» добавил, что «уже давно перерос первоначальный смысл именного бренда». «Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 миллионов своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд Тинькофф для истории», — говорится в заявлении. Основателю Олегу Тинькову пожелали «удачи и скорейшего выздоровления».

Видимо под недавними событиями в банке имеют в виду недавнее заявления Олега Тинькова, который резко высказался против происходящего в Украине и добавил, что его поддерживают 90 процентов россиян.

Спустя несколько часов после того как он опубликовал свое заявление в социальной сети, банк дистанцировался от его слов. В организации заявили, что бизнесмен «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф». Заявление Тинькова по поводу происходящего назвали его личным мнением.

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Платон Щукин
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