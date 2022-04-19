«Тинькофф банк» дистанцировался от заявления Олега Тинькова по Украине

«Тинькофф банк» назвал заявление Тинькова о спецоперации на Украине «мнением клиента»

«Тинькофф банк» дистанцировался от заявления российского предпринимателя, основателя TCS Group Олега Тинькова по Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

Ранее Тиньков на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался резко против специальной военной операции на Украине. По его словам, ее не поддерживают 90 процентов граждан России.

В организации заявили, что бизнесмен «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тинькофф». Заявление Тинькова по поводу российской спецоперации назвали его личным мнением.

«Олег Тиньков — один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет»,— заявили в «Тинькофф банке».

Ранее в организации сообщили, что санкции Великобритании против Олега Тинькова не влияют на деятельность группы TCS и «Тинькофф банка». Отмечается, что санкции затронули Тинькова как частное лицо, поскольку он больше не является контролирующим акционером «Тинькофф».