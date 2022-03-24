«Тинькофф банк» прокомментировал санкции Великобритании против Тинькова

«Тинькофф» заявил, что санкции Лондона против Тинькова не влияют на деятельность банка

Санкции Великобритании против Олега Тинькова не влияют на деятельность группы TCS и «Тинькофф банка», сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании (…) Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы "Тинькофф" и "Тинькофф банка"», — прокомментировали шаг Британии в пресс-службе. Отмечается, что санкции затронули Тинькова как частное лицо, поскольку он больше не является контролирующим акционером «Тинькофф».

Ранее Лондон ввел санкции в отношении 59 физических лиц и организаций из России. Под ограничения попали известные российские бизнесмены, в числе которых Герман Греф, Олег Тиньков, Лев Хасис и Александр Ведяхин.

Санкции Запада в отношении России были введены на фоне объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.