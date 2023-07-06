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14:28, 6 июля 2023Экономика

Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбера Хасиса

Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда правления Сбера Льва Хасиса
Лев Хасис

Лев Хасис. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС / Reuters

Великобритания сняла санкции с бывшего первого заместителя председателя правления Сбера Льва Хасиса. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Минфина страны.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Лев Аронович Хасис», — сказано в документе.

Ограничения в отношении Хасиса были введены в марте 2022 года.

15 февраля того же года стало известно, что Хасис покинет правление банка. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что набсовет согласился освободить его от занимаемой должности с 1 июня. При этом отмечалось, что Хасис продолжит сотрудничать со Сбером в качестве консультанта, а также займет пост президента, председателя совета директоров холдинга электронной коммерции, создаваемого банком.

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    Полина Матюхина
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