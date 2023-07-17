Британский миллиардер Брэнсон призвал Лондон снять санкции с Олега Тинькова

The Times: миллиардер Ричард Брэнсон призвал Лондон снять санкции с Олега Тинькова

Один из самых богатых людей Великобритании, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон обратился в МИД королевства с призывом снять санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на текст письма миллиардера.

«Хотя Олег Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам», — написал Брэнсон, подчеркнув, что санкции в отношении Тинькова не имеют под собой оснований. Британец заявил, что «всегда поддерживал» Тинькова и «симпатизировал ему».

Брэнсон и Тиньков знакомы уже 20 лет, следует из письма. Их дружба началась с того, что российский предприниматель попросил у британского коллеги совета по созданию собственного банка. Как пишет The Times, официального комментария британского МИД по поводу слов Брэнсона не поступало.

Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. В обосновании этого решения было указано, что созданный им «Тинькофф банк» работал в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства. Учитывая это обстоятельство, британские власти сделали вывод, что бизнесмен сотрудничал с правительством России и получал от этого выгоду. При этом США и ЕС не стали вводить санкции против Тинькова.

Попав под британские санкции, миллиардер продал созданный им банк и отказался от российского гражданства. Он публично выступал против военной спецоперации на Украине, заявляя, что Россия «скатилась в архаику, патернализм и холуйство».

В марте 2023-го Тиньков попросил Лондон снять с него санкции. Bloomberg тогда сообщало, что о его выводе из-под санкций просили бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом) и председатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонид Волков (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов).