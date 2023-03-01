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21:31, 1 марта 2023Экономика

Тиньков призвал МИД Британии снять с него санкции

Bloomberg: бизнесмен Тиньков призвал МИД Британии снять с него санкции
Олег Тиньков

Олег Тиньков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предприниматель, основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом написало агентство Bloomberg.

Бизнесмен призвал МИД Британии снять с него ограничением и подчеркнул, что подобное решение стало бы правильным. «Снятие с меня санкций было бы справедливым», — отметил он.

В ответ на запрос Bloomberg в МИД Британии отказались комментировать индивидуальные санкции. В ведомстве напомнили, что каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под ограничения, имеет право оспорить это решение. Это возможно сделать, использовав конкретный юридический механизм.

24 марта 2022 года Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и организаций из России. Под ограничения попали известные российские бизнесмены, включая Олега Тинькова, Германа Грефа, Льва Хасиса и Александра Ведяхина.

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Марина Совина
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