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18:58, 24 июля 2023Экономика

Крупные банки одной страны запретили переводы через российскую платежную систему

Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской платежной системой «Юнистрим»

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Крупные банки Киргизии на время прекратили работу с российской платежной системой «Юнистрим». Запретил переводы в зарубежной валюте банк «Компаньон», Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халык банк, а также Банк Азии, пишет «Интерфакс».

На официальных сайтах кредитные организации сообщили, что транзакции по системе больше не доступны. Ограничения распространяются на переводы в евро и долларах, выдача и отправка средств в российской валюте приостановлена не была.

В частности, банк «Компаньон» заявил, что недоступны входящие и исходящие переводы в долларах. В Finсa банке сообщили, что временно остановлена выдача и отправка денежных средств в долларах и евро.

Аналогичный запрет ввели крупные банки Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии. Приостановка работы с российской системой связана с западными санкциями. 20 июля США и Канада ввели дополнительные ограничения против пяти российcких кредитных организаций. Под санкции попали Тинькофф банк, Локо-Банк, банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) и Юнистрим банк.

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    Мария Грушко
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