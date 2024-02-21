Названы сроки начала выплат вкладчикам «Киви Банка»

АСВ начнет выплаты вкладчикам «Киви Банка» не позднее 6 марта

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Киви Банка» не позднее 6 марта 2024 года. В назвавшей сроки госкорпорации предварительно оценили объем выплат вкладчикам в 4,6 миллиарда рублей.

Гражданин сможет получить возмещение в рублях, исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по ним, но не более установленного лимита страхового возмещения, составляющего в РФ 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).

Лицензия на осуществление банковских операций у входящего в российский топ-100 «Киви Банка» была отозвана 21 февраля. В ЦБ РФ объяснили, что кредитная организация, в частности, систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

За последний год Банк России пять раз применял ограничительные меры по отношению к «Киви Банку». В том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Регулятор также сообщил о передаче информации о проводившихся «Киви Банком» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.