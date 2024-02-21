Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:54, 21 февраля 2024Экономика

Названы сроки начала выплат вкладчикам «Киви Банка»

АСВ начнет выплаты вкладчикам «Киви Банка» не позднее 6 марта

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Киви Банка» не позднее 6 марта 2024 года. В назвавшей сроки госкорпорации предварительно оценили объем выплат вкладчикам в 4,6 миллиарда рублей.

Гражданин сможет получить возмещение в рублях, исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по ним, но не более установленного лимита страхового возмещения, составляющего в РФ 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).

Лицензия на осуществление банковских операций у входящего в российский топ-100 «Киви Банка» была отозвана 21 февраля. В ЦБ РФ объяснили, что кредитная организация, в частности, систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

За последний год Банк России пять раз применял ограничительные меры по отношению к «Киви Банку». В том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Регулятор также сообщил о передаче информации о проводившихся «Киви Банком» операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. В НАТО начали сомневаться в целесообразности ударов ВСУ

      Неизвестный победитель лотереи лишился 3,3 миллиарда рублей

      Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

      Домохозяек призвали не думать о красоте кухонь

      Российского тренера обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

      Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

      Российский военкор оставил предсмертную записку и покончил с собой

      Женщина пострадала при минометном обстреле российского региона со стороны ВСУ

      ФСБ раскрыла организатора теракта в Лобне

      Заминировавший машину в Лобне задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше