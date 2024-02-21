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09:11, 21 февраля 2024Экономика

Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка»

Банк России за многочисленные нарушения законов отозвал лицензию у «Киви Банка»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российский «Киви Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций с 21 февраля. О соответствующем решении сообщается на сайте Центробанка. Регулятор объяснил его многочисленными случаями нарушения федерального законодательства.

В частности, финансовая организация систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За последний год Банк России пять раз применял ограничительные меры по отношению к «Киви Банку». В том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

В списке претензий приводятся обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе перевод средств в пользу криптообменников, поддержка нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, а также поиск новых способов обхода ограничений.

Отдельно указано, что банк неоднократно открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома, после чего по ним проходили операции.

По состоянию на середину февраля «Киви Банк» занимал 89-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов. В организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на «Агентство по страхованию вкладов».

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Центробанк активно отзывал лицензии у банков во второй половине 2010-х годов, но в последние два года такая практика почти полностью прекратилась. В 2022 году лишены лицензии были только две организации, а в прошлом году — ни одной. Тем не менее решение было ожидаемым.

С 26 июля 2023 года, «Киви Банк» по предписанию ЦБ ограничил вывод физлицами средств на банковские счета с кошельков, а также снятие наличных. А 30 января 2024 года гендиректор QIWI plc Алексей Мащенков заявил, что компания завершила сделку по продаже российских активов.

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      Платон Щукин
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