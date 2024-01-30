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23:46, 30 января 2024Экономика

QIWI завершила сделку по продаже российских активов

Мащенков: QIWI завершила сделку по продаже российских активов

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

QIWI завершила сделку по продаже российских активов. Об этом заявил новый генеральный директор QIWI plc Алексей Мащенков, пишет РБК.

«Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — сказал Мащенков, отметив, что теперь компания «с нетерпением ждет новых возможностей».

Ранее QIWI сообщала, что продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову, за 23,75 миллиарда рублей.

«Киви Банк» с 26 июля 2023 года ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Банка России. Регулятор выдал организации ограничительное предписание, и та решила лимитировать для россиян некоторые операции.

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      Марина Совина
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