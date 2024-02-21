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11:09, 21 февраля 2024Экономика

Сервисы Qiwi перестали работать после отзыва лицензии у «Киви Банка»

ТАСС: «Киви кошелек» и Contact не работают после отзыва лицензии у «Киви Банка»

Фото: Ralf Liebhold / Reuters

Платежные сервисы группы Qiwi перестали работать на фоне отзыва лицензии у «Киви Банка», сообщает ТАСС.

В случае с «Киви кошельком» недоступно как пополнение так и вывод с него средств, система Contact, позволяющая отправлять переводы за границу, сообщила о временной приостановке работы. Contact оставался одним из наиболее популярных сервисов для трансграничных переводов наряду с «Золотой короной».

В сообщении Банка России об отзыве лицензии у «Киви Банка» в частности идет речь о многочисленных случаях открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

В Агентстве по страхованию вкладов предварительно оценили объем выплат вкладчикам банка, которые начнутся не позднее 6 марта, в 4,6 миллиарда рублей. Гражданин сможет получить возмещение в рублях, исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по ним, но не более установленного лимита страхового возмещения.

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      Дмитрий Воронин
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