09:11, 10 апреля 2026Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Банк России объявил об отзыве лицензии у московского Банка развития и модернизации промышленности (банк РМП) в связи с рядом нарушений нормативных актов и федеральных законов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, организация не была значимым кредитором реального сектора экономики, а основные операции проводила в интересах акционеров и связанных с ними лиц.

До этого регулятор выявлял в деятельности банка РМП сделки, имевшие признаки вывода активов, и направлял информацию о них правоохранителям. За последние 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры, связанные с несоблюдением требований законодательства.

В том числе кредитная организация занималась подозрительными транзитными операциями, направленными на вывод средств за рубеж и их обналичивание, а также покупкой неучтенной торговой выручки.

Банк РМП участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчики могут рассчитывать на возврат средств в размере, предусмотренном законодательством. По итогам 2025 года организация занимала 272-е место по размеру активов.

Функции временной администрации возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

В последний раз Банк России отзывал лицензию в январе этого года. Такая мера была применена к Новому Московскому банку (НМБ). В марте Арбитражный суд Москвы ввел в его отношении процедуру принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на АСВ.

