В Минфине посоветовали россиянам покупать бриллианты

Замглавы Минфина Моисеев назвал покупку бриллиантов залогом крепкого брака

Женихам лучше покупать невесте настоящие бриллианты, а не искусственные, иначе через 20 лет жена припомнит такой подарок и подаст на развод. Такими соображениями поделился на пресс-конференции замглавы министра финансов России Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

Он объяснил, что кольцо с синтетическим бриллиантом выглядит красиво, но по сути является бижутерией, которая не имеет никакой инвестиционной ценности.

До этого он указал, что власти хотят увеличить долю продаж на российском рынке бриллиантов отечественной огранки, для чего ведомство готовит проект указа о введении экспортной пошлины на алмазы. Помимо увеличения доходов бюджета, она даст возможность российским предприятиям увеличить производство и сократить себестоимость.

Ранее сообщалось, что мировой рынок бриллиантов столкнулся с самым продолжительным спадом с начала века. Драгоценные камни дешевеют четвертый год подряд, а ключевой для рынка индекс RAPI для камней в один карат снизился за минувший год на 10 процентов. Камни в 0,5 карата подешевели на 26 процентов. Отдельно из-за роста популярности искусственных бриллиантов, пошлин и роста интереса китайских покупателей к золоту обрушился индийский рынок огранки.