Наука и техника
11:02, 6 февраля 2026Наука и техника

В США назвали победителя в битве американского «Трампа» и российского «Адмирала Нахимова»

TNI: Российский «Адмирал Нахимов» победит американский линкор типа «Трамп»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», находящийся на испытаниях после модернизации, скорее всего победит американский перспективный линкор типа Trump («Трамп»), считает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Причиной того, что в гипотетической битве российский корабль победит американский, автор назвал наличие у первого передового комплекса гиперзвуковых вооружений и систем противовоздушной обороны (ПВО). «Если предположить, что эта теоретическая битва произойдет скорее раньше, чем позже, американцам, к сожалению, придется признать, что русские превзошли их в разработке, производстве и развертывании надежного гиперзвукового оружия», — пишет Вайхерт.

Обозреватель отметил, что «Адмирал Нахимов» представляет собой реальный корабль, тогда как Defiant — первый линкор типа Trump — являет собой лишь концепцию.

«Более того, его гиперзвуковое оружие и передовые системы ПВО полностью работоспособны и доказали свою эффективность. Американцы же, тем временем, еще не построили свой корабль класса Trump — и еще дальше от создания работающего, масштабируемого гиперзвукового оружия», — говорится в публикации.

Вайхерт уверяет, что США при проектировании линкора типа Trump копируют российскую концепцию «Адмирала Нахимова».

В январе издание TWZ со ссылкой на начальника военно-морских операций (главу штаба) Военно-морских сил (ВМС) США адмирала Дэрила Кодла заметило, что перспективные линкоры типа Trump могут вооружить мощными лазерами.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о начале программы строительства новых линкоров для ВМС страны.

