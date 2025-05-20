ЕС захотел снять все санкции с Сирии

Глава евродипломатии Каллас заявила о планах снять все санкции с Сирии

Власти Европейского союза (ЕС) планируют снять все санкции с Сирии. С таким заявлением на своей странице в Х выступила верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Сегодня мы приняли решение снять экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — написала глава евродипломатии.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новое правительство Сирии пришедших к власти исламистов может быть свергнуто в ближайшие недели.