14:06, 29 апреля 2026

Россиянам пригрозили штрафами за оставленные в подъезде вещи

Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Оставляя на лестничной площадке вещи и мешки с мусором, можно нарваться на штраф. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредил советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов.

«Штрафы применяются не к любой полке с книгами, а к реальным нарушениям, создающим угрозу или дискомфорт», — подчеркнул юрист, напомнив, что за соблюдением противопожарных норм в 2026 году стали следить жестче. Однако, несмотря на все ужесточения в сфере, за первое нарушение собственник обычно получает только предписание. При повторном нарушении уже грозит штраф. Если речь идет о захламлении или антисанитарии, размер штрафа составит 2-3 тысячи рублей. Если оставленные в подъезде вещи перекрывают пути эвакуации, возникают риски для пожарной безопасности, такое нарушение грозит взысканием в сумме до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 20 тысяч. Аналогичным образом будет расцениваться и самовольная установка двери в тамбуре, отметил Абросимов.

Хранение личных вещей в подъезде, общих коридорах или на лестничной клетке запрещено правилами противопожарного режима и постановлением правительства № 491. При этом, как указывает управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко, запрет налагается вне зависимости от срока хранения вещей или их объема — их размещение без одобрения других жильцов запрещено в принципе.

Согласовать хранение личного имущества необходимо на общем собрании собственников, поскольку размещение личных вещей в подъезде расценивается как использование общедомового имущества. Даже после согласования оставшаяся ширина прохода не должна быть меньше 1,2 метра, обращает внимание эксперт. Согласие потребуется и в том случае, если для детских колясок и велосипедов не предусмотрено специальное помещение. Однако хранение мебели и стройматериалов в подъезде согласовать не получится — это запрещено законодательством, уточнил Головченко. Под запрет могут попасть и вещи, оставленные «на благотворительность». При этом оборудование колясочной или кладовой, по словам юриста, также потребуется согласовать на общем собрании.

Ранее россиянам рассказали, как необходимо действовать в случае неприятного запаха из соседской квартиры.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
