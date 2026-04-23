Россия
07:52, 23 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Названы способы борьбы с курящими в подъезде соседями

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В многоквартирных домах помещения общего пользования попадают под запрет курения табака и потребления никотинсодержащей продукции, рассказал «Ленте.ру» доцент Юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан.

«Аргумент в духе "я курю не в квартире, а у окна на лестничной площадке" правового значения не имеет. Подъезд — это общее имущество дома, а значит сосед не вправе использовать его так, чтобы причинять неудобства другим жильцам», — объяснил он.

Юрист рекомендовал в первую очередь начинать с разговора с соседом и спокойно объяснить, что дым идет в квартиры, мешает детям, пожилым людям, аллергикам. Следует объяснить, что вопрос не в личной неприязни, а в понятном правиле для всех.

«Если это не срабатывает, следующий шаг — это письменное обращение в управляющую компанию или ТСЖ с просьбой провести профилактическую работу, разместить напоминание о запрете курения и зафиксировать жалобу официально», — заявил Кырлан.

Если сосед продолжает курить в подъезде, то нарушения нужно фиксировать. Речь идет о фото, видеозаписи, свидетельствах других жильцов и коллективном обращении.

«После этого можно обращаться в полицию, поскольку курение в запрещенных местах образует состав административного правонарушения. На практике самая частая ошибка жильцов в том, что они возмущаются устно, но не собирают доказательства повторяемости. А без этого даже очевидная проблема нередко превращается в спор слов», — добавил юрист.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что в стране объем потребления алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Распространенность курения табака в России в возрасте от 15 лет и старше составляет 17,73 процента.

Курильщиков также предупредили о том, что они могут столкнуться с кластерной головной болью — самым сильным видом головной боли

    Последние новости

    ВСУ атакуют Самарскую область вторую ночь подряд. Беспилотник врезался в жилую многоэтажку. Что известно о последствиях?

    В Китае учитель вырастил более двухсот приемных детей

    «Ясновидящая» не предугадала встречу с российскими полицейскими

    Трампа призвали «завершить начатое» в Иране

    Госдолг двух европейских стран превысил 3 триллиона евро

    США разозлись на Ирак

    Порноактрисы вступились за члена парламента с секс-игрушками

    Многодетная мать в мини-платье прокатилась на скейтборде и вызвала ажиотаж в сети

    Москвичам рассказали о погоде

    Тайвань подписал с США контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов

    Все новости
