Мурашко раскрыл объем потребления алкоголя россиянами

Мурашко: В России потребление алкоголя составляет 8,06 литра на душу населения

В России объем потребления алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Данные раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Потребление алкоголя на душу населения 8,06 литров этанола», — заявил чиновник в докладе на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения России.

Мурашко также раскрыл степень распространения курения в стране. По его информации, распространенность курения табака в России в возрасте от 15 лет и старше составляет 17,73 процента.

Ранее сообщалось, что в Минздраве поддержали идею предупреждать на бутылках о вреде алкоголя. При этом в министерстве подчеркнули, что внедрение конкретных элементов маркировки, в том числе с указанием данных о пострадавших, возможно только при условии наличия достоверных, сопоставимых и полных статистических данных.