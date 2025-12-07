Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 7 декабря 2025Россия

Минздрав поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках

В Минздраве поддержали идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках
Екатерина Ештокина

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что Минздрав РФ поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках. Об этом пишет РИА Новости.

«Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках», — заявила Котова.

Нанесение на этикетки алкогольной продукции числа людей, которых победил алкоголь, не отразит реальной тяжести ситуации, добавила замминистра здравоохранения.

Материалы по теме:
«В России от табака умирает 400 тысяч человек в год» Как сигаретные компании играют со словами и воюют за деньги россиян
«В России от табака умирает 400 тысяч человек в год»Как сигаретные компании играют со словами и воюют за деньги россиян
24 мая 2019
Смерть на вдохе Сотни американцев страдают от загадочной болезни легких. Во всем винят вейпинг
Смерть на вдохеСотни американцев страдают от загадочной болезни легких. Во всем винят вейпинг
27 сентября 2019
Выпусти пар В России не видят альтернативы курению
Выпусти парВ России не видят альтернативы курению
22 марта 2019

Внедрение конкретных элементов маркировки, в том числе с указанием данных о пострадавших, возможно только при условии наличия достоверных, сопоставимых и полных статистических данных, подчеркнули в министерстве.

Известно, что с предложением наносить на бутылках алкоголя информацию о ежегодном количестве летальных случаев, болезней и увольнений из-за спиртных напитков выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

В августе врач назвала способ избежать отравления «паленым» алкоголем. Терапевт Елена Ревкова объяснила, что метанол, часто встречающийся в подделках, токсичен для центральной нервной системы и зрительного нерва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Минздрав поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

    Раскрыта судьба сбежавшего из дома пятилетнего мальчика в российском городе

    Петр Ян стал чемпионом UFC

    В России начали готовить аналог Нюрнбергского трибунала для украинских неонацистов

    В украинском городе после массированного удара пропал свет, тепло и вода

    В России предложили ввести налоговый вычет на детские товары

    Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok