Минздрав поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках

В Минздраве поддержали идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что Минздрав РФ поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках. Об этом пишет РИА Новости.

«Минздрав России концептуально поддерживает меры, направленные на укрепление общественного здоровья и снижение потребления алкогольной продукции, включая информирование населения о связанных с ней рисках», — заявила Котова.

Нанесение на этикетки алкогольной продукции числа людей, которых победил алкоголь, не отразит реальной тяжести ситуации, добавила замминистра здравоохранения.

Внедрение конкретных элементов маркировки, в том числе с указанием данных о пострадавших, возможно только при условии наличия достоверных, сопоставимых и полных статистических данных, подчеркнули в министерстве.

Известно, что с предложением наносить на бутылках алкоголя информацию о ежегодном количестве летальных случаев, болезней и увольнений из-за спиртных напитков выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

В августе врач назвала способ избежать отравления «паленым» алкоголем. Терапевт Елена Ревкова объяснила, что метанол, часто встречающийся в подделках, токсичен для центральной нервной системы и зрительного нерва.

