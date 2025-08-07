Забота о себе
14:33, 7 августа 2025Забота о себе

Врач назвала способ избежать отравления «паленым» алкоголем

Терапевт Ревкова: Некачественный алкоголь может отличаться осадком и запахом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Так называемый «паленый» алкоголь содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси, рассказала врач-терапевт Елена Ревкова. Способ избежать отравления она назвала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она объяснила, что метанол, часто встречающийся в подделках, токсичен для центральной нервной системы и зрительного нерва. Всего 10 миллилитров чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а доза около 30 миллилитров смертельна для взрослого человека, предупредила Ревкова. «Помимо метанола, опасность представляют бактериальные токсины, тяжелые металлы и другие примеси, способные вызвать тяжелое отравление, острый панкреатит, печеночную и почечную недостаточность», — добавила врач.

Терапевт обратила внимание на то, что некачественный алкоголь обычно обладает несколькими характеристиками, которые могут вызвать подозрение: цена ниже рыночной, отсутствие акцизной марки, мутность или осадок, резкий запах с примесью химии, нарушение упаковки, невнятная маркировка без даты производства и указания производителя.

При покупке алкоголя на курорте Ревкова посоветовала обязательно уточнять его состав и происхождение — особенно ликеров, настоек и вин, произведенных кустарным способом. При первых симптомах отравления (тошнота, головная боль, нарушение зрения, спутанность сознания) следует обратиться за медицинской помощью и не ждать, пока недомогание пройдет, заключила терапевт.

Ранее в Краснодарском крае восемь человек отравились чачей, купленной на рынке. Возбуждено уголовное дело.

    Все новости