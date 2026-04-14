Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:12, 14 апреля 2026

Курильщиков предупредили о риске самой сильной головной боли

Врач Скоробогатых назвал курение фактором риска кластерной головной боли
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: anut21ng Stock / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Кирилл Скоробогатых заявил, что люди, которые курят, могут столкнуться с кластерной головной болью — самым сильным видом головной боли. Об этом он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Специалист отметил, что кластерная головная боль сильнее, чем мигрень. «Это самая сильная боль, известная человечеству вообще в принципе. Были исследования, которые показали, что атака кластерной головной боли сильнее, чем почечная колика, роды и даже [сильнее,] чем огнестрельное ранение», — рассказал Скоробогатых. По его словам, приступы часто сопровождаются слезотечением, заложенностью носа, покраснением глаза и даже отеком века.

Невролог добавил, что кластерная головная боль чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Одним из факторов риска этого состояния врач назвал курение. Кроме того, приступы кластерной головной боли бывают у людей с черепно-мозговой травмой.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» раскрыл неожиданный способ справиться с головной болью. Он посоветовал тем, кто столкнулся с мигренью, есть один продукт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok