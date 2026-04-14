Курильщиков предупредили о риске самой сильной головной боли

Врач Скоробогатых назвал курение фактором риска кластерной головной боли

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Кирилл Скоробогатых заявил, что люди, которые курят, могут столкнуться с кластерной головной болью — самым сильным видом головной боли. Об этом он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Специалист отметил, что кластерная головная боль сильнее, чем мигрень. «Это самая сильная боль, известная человечеству вообще в принципе. Были исследования, которые показали, что атака кластерной головной боли сильнее, чем почечная колика, роды и даже [сильнее,] чем огнестрельное ранение», — рассказал Скоробогатых. По его словам, приступы часто сопровождаются слезотечением, заложенностью носа, покраснением глаза и даже отеком века.

Невролог добавил, что кластерная головная боль чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Одним из факторов риска этого состояния врач назвал курение. Кроме того, приступы кластерной головной боли бывают у людей с черепно-мозговой травмой.

