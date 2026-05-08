15:03, 8 мая 2026

Запрет на полеты на юг России отменили

Росавиация отменила запрет на полеты на юг России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Росавиация отменила запрет на полеты на юг России, авиакомпании готовят новые планы рейсов до конца 8 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что ранее закрытые аэропорты начнет обслуживать подведомственная Росавиации «Госкорпорация по ОрВД». При этом пассажиров предупредили о временных ограничениях на полеты в авиагаванях Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Ранее Минтранс России сообщил, что полеты пассажирских самолетов на юг России возобновятся после 15:00 по московскому времени 8 мая. До конца суток в южные аэропорты отправят 59 рейсов из Москвы и 158 рейсов из других регионов.

Утром 8 мая 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

