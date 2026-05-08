Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

Минтранс России: Полеты на юг страны возобновятся после 15:00

Полеты пассажирских самолетов на юг России возобновятся после 15:00 по московскому времени 8 мая. Такие сроки раскрывает Минтранс страны в своем Telegram-канале.

Уточняется, до конца суток в южные аэропорты отправят 59 рейсов из Москвы и 158 рейсов из других регионов. Кроме того, ведомство совместно с РЖД предлагает соотечественникам добираться до юга РФ на поездах. Вопрос доставки пассажиров на автобусах прорабатывается.

«При наличии технических возможностей РЖД оперативно будет увеличивать количество вагонов в составах. Также будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая», — отметили в Минтрансе.

Утром 8 мая 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.