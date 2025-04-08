Пережившего инсульт инвалида-колясочника выдворили с рейса в Великобритании

Инвалида выдворили с рейса EasyJet из-за неспособности воспользоваться туалетом

Инвалида-колясочника выдворили с рейса авиакомпании EasyJet из-за неспособности воспользоваться туалетом. Подробностями истории поделилось издание Liverpool Echo.

Уточняется, что инцидент произошел 3 апреля в аэропорту Манчестера, Великобритания. 79-летний Барри Добнер, который 18 лет назад пережил инсульт и оказался в инвалидном кресле, должен был лететь в отпуск в Грецию со своей женой Элисон и подругой Шейлой. По словам мужчины, за несколько минут до взлета его бесцеремонно высадили из самолета на глазах у попутчиков.

Добнер и его супруга утверждают, что проблемы начались, когда стюардесса узнала, что у мужчины в ручной клади был переносной писсуар. Она спросила у Элисон, сможет ли ее муж дойти до туалета, и получила ответ, что он вообще не может ходить. После этого сотрудница авиакомпании заявила, что им придется покинуть лайнер.

«Мы летали с EasyJet и Ryanair раньше, и ничего подобного у нас никогда не было, — призналась Элисон. — Больше всего меня расстроило то, как с ним разговаривали. Так нельзя обращаться с инвалидом, особенно когда у них была вся информация заранее. Это просто смешно. Другие пассажиры были ошеломлены».

Сам Добнер добавил, что произошедшее выбило его из колеи. «Я чувствую себя предметом, я как будто больше не человек. Мое чувство достоинства задето», — возмутился он.

Супруги посетовали, что из-за несостоявшегося отпуска они потеряли около 2 тысяч фунтов стерлингов (примерно 223 тысячи рублей) и подали жалобу в авиакомпанию.

Ранее польская авиакомпания вынудила известного британского журналиста с инвалидностью добираться до туалета в самолете ползком. Ему не разрешили взять на борт инвалидную коляску.

