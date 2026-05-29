Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 29 мая 2026Бывший СССР

Путин обсудил с постсоветским лидером ситуацию с Арменией

Песков: Путин на полях саммита ЕАЭС обсудил с Лукашенко ситуацию с Ереваном
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко сложившуюся в российско-армянских отношениях ситуацию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», — отметил он.

По словам Пескова, возможность подробно обсудить происходящие изменения появилась у лидеров на неформальном обеде в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в Астане 28 и 29 мая.

После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС). Россия же не раз обращалась к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.

Премьер министр Армении Никол Пашинян не поехал на саммит ЕАЭС в Астану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    В швейцарском клубе высказались об интересе к Дзюбе

    Долг в несколько миллионов рублей довел российского бизнесмена до жестокого преступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok