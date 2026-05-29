Путин обсудил с постсоветским лидером ситуацию с Арменией

Песков: Путин на полях саммита ЕАЭС обсудил с Лукашенко ситуацию с Ереваном

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко сложившуюся в российско-армянских отношениях ситуацию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», — отметил он.

По словам Пескова, возможность подробно обсудить происходящие изменения появилась у лидеров на неформальном обеде в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который проходит в Астане 28 и 29 мая.

После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС). Россия же не раз обращалась к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС.

Премьер министр Армении Никол Пашинян не поехал на саммит ЕАЭС в Астану.