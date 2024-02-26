Бывший ведущий культового шоу на СТС развеял связанный с программой миф

Экс-ведущий «Галилео» Пушной заявил, что программа закрылась не из-за него

Известный российский музыкант, бывший ведущий познавательного телепроекта «Галилео» на канале СТС Александр Пушной заявил, что не уходил из передачи, вопреки распространенному представлению. Связанный с программой миф он развеял в интервью для YouTube-канала «Влобушкинъ».

Пушной признался, что его раздражает вопрос о том, почему он ушел из «Галилео». «Я не уходил из "Галилео". Но это никому не объяснишь», — посетовал он.

Также бывший ведущий культового шоу не согласился с тем, что программу закрыли из-за его ухода. «"Галилео" был великолепный проект, и, конечно, я ему очень благодарен. Но сам вопрос (...) меня раздражает», — заключил Пушной.

Ранее Пушной раскрыл причину популярности познавательного шоу. По его мнению, зрителям «Галилео» запомнилось своей безбашенностью. По мнению экс-ведущего, его создатели не следовали правилам при создании программ.

«Галилео» — научно-популярная программа, выходившая на СТС с 2007 по 2015 год. Ее постоянным ведущим был Пушной. В выпусках показывали сюжеты на научные темы, а также ставили простые эксперименты и проводили опыты в студии передачи.