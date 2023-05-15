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13:34, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Российский телеведущий раскрыл причину популярности культового шоу на СТС

Ведущий «Галилео» Александр Пушной объяснил популярность передачи ее безбашенностью

Фото: Анатолий Медведь / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Известный российский музыкант, ведущий культовой познавательной передачи «Галилео» на канале СТС Александр Пушной раскрыл причину популярности проекта. О том, почему программа продолжает пользоваться популярностью у зрителей даже спустя годы после закрытия, он порассуждал в разговоре с «Газетой.Ru».

Пушной назвал «Галилео» актуальным шоу и отметил, что к нему до сих пор на улицах подходят поклонники проекта. «Ко мне подходят даже дети 5-7 лет — они, правда, меня не очень узнают, потому что я, естественно, изменился с тех пор, но они признаются, что смотрят "Галилео" до сих пор», — рассказал он.

Ведущий предположил, что передача запомнилась зрителям благодаря тому, что, по его словам, все выпуски шоу «в каком-то смысле были безбашенными». «Мы не делали программу по правилам. Это не был научпоп, это был научпанк. Мне нравится такое определение», — объяснил успех телепроекта Пушной.

Ранее Пушной назвал преимущество Москвы перед многими иностранными мегаполисами. По мнению ведущего, некоторые системы в российской столице устроены удобнее, чем в городах других стран. В качестве примера он привел тот факт, что в Москве такси доступнее, чем в Париже и Лондоне.

«Галилео» — телевизионная познавательная программа, выходившая с 2007 по 2015 год на канале СТС. Является российской версией одноименного немецкого телепроекта Galileo. Постоянным ведущим передачи был Пушной. В каждом выпуске зрителям демонстрировали сюжеты на научно-популярные темы. Помимо этого, в студии ведущий ставил различные эксперименты.

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Евгения Наумова
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