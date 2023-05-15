Российский телеведущий раскрыл причину популярности культового шоу на СТС

Ведущий «Галилео» Александр Пушной объяснил популярность передачи ее безбашенностью

Известный российский музыкант, ведущий культовой познавательной передачи «Галилео» на канале СТС Александр Пушной раскрыл причину популярности проекта. О том, почему программа продолжает пользоваться популярностью у зрителей даже спустя годы после закрытия, он порассуждал в разговоре с «Газетой.Ru».

Пушной назвал «Галилео» актуальным шоу и отметил, что к нему до сих пор на улицах подходят поклонники проекта. «Ко мне подходят даже дети 5-7 лет — они, правда, меня не очень узнают, потому что я, естественно, изменился с тех пор, но они признаются, что смотрят "Галилео" до сих пор», — рассказал он.

Ведущий предположил, что передача запомнилась зрителям благодаря тому, что, по его словам, все выпуски шоу «в каком-то смысле были безбашенными». «Мы не делали программу по правилам. Это не был научпоп, это был научпанк. Мне нравится такое определение», — объяснил успех телепроекта Пушной.

Ранее Пушной назвал преимущество Москвы перед многими иностранными мегаполисами. По мнению ведущего, некоторые системы в российской столице устроены удобнее, чем в городах других стран. В качестве примера он привел тот факт, что в Москве такси доступнее, чем в Париже и Лондоне.

«Галилео» — телевизионная познавательная программа, выходившая с 2007 по 2015 год на канале СТС. Является российской версией одноименного немецкого телепроекта Galileo. Постоянным ведущим передачи был Пушной. В каждом выпуске зрителям демонстрировали сюжеты на научно-популярные темы. Помимо этого, в студии ведущий ставил различные эксперименты.