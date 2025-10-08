Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 8 октября 2025Экономика

Евросоюз согласовал план отказа от российской нефти

Reuters: Послы ЕС договорились о прекращении импорта нефти из России к 2028-му
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Послы стран Евросоюза (ЕС) договорились о прекращении импорта российских нефти и газа к 2028 году. О согласованном плане сообщает Reuters.

В среду, 8 октября, послы объединения договорились продолжить реализацию плана по отказу от российских энергоресурсов. На закрытой встрече согласовали отправку соответствующего закона министрам для утверждения на встрече 20 октября. Как отмечают источники, почти все страны одобрили проект, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии.

Сейчас переговоры ведутся по техническим изменениям. В частности, обсуждается вопрос, должен ли экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу быть предварительно разрешен или проверяться таможенными органами по прибытии в порты, чтобы подтвердить, что топливо не российского происхождения. Так, Франция и Италия поддержали план, но предложили уточнить, как будут контролироваться поставки, чтобы обеспечить соблюдение запрета.

Еврокомиссия (ЕК) уже предлагала ЕС рассмотреть вопрос полного отказа региона от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2026 году в рамках 19-го пакета санкций. До этого планировалось, что ЕС полностью откажется от покупок этого вида российского топлива к 2027 году. Теперь же в ЕК настаивают на необходимости более раннего срока отказа в рамках действующих краткосрочных контрактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Число «необходимых» Украине Tomahawk для удара по России оценили

    Командир «Ахмата» рассказал об утрамбованных «тетрисом» телах бойцов ВСУ

    В российском регионе произошло землетрясение

    Захарова объяснила мобилизацию на Украине освобождением пространства для Европы

    В российском детсаду провели День беременных

    Жители российского города пожаловались на тошнотворный запах

    В зону СВО поставили «Торы» с ИИ

    Прилетевший в Москву раненый дезертир получил 12 лет колонии

    На Западе предположили ответ России на запуск Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости