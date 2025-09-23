Экономика
15:26, 23 сентября 2025Экономика

В Европе захотели отказаться от одного вида топлива из России к концу 2026 года

Politico: ЕК предложила полностью отказаться от СПГ из России к концу 2026 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) предложила властям Евросоюза (ЕС) рассмотреть вопрос полного отказа региона от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России к 2026 году в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа.

До этого планировалось, что ЕС полностью откажется от покупок этого вида российского топлива к 2027 году. Теперь же в ЕК настаивают на необходимости более раннего срока отказа в рамках действующих краткосрочных контрактов — шесть месяцев после вступления санкционного пакета в силу. Для долгосрочных соглашений инициатива ЕК предусматривает отказ от импорта к концу 2026 года.

Главной целью предложенных поправок является сокращение доходов России от экспорта энергоресурсов. Более ранний отказ региона от СПГ из РФ, полагают в ЕК, ослабит финансовые возможности Москвы для продолжения боевых действий на территории Украины. «Необходимо оказать максимальное давление на Россию с целью прекращения конфликта на Украине», — резюмируется в документе.

Ранее официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что появление на рынке новых источников СПГ поможет Евросоюзу свести на нет зависимость от российского газа. При этом у европейских энергооператоров, пояснила она, должно быть достаточно времени, чтобы подготовиться к прекращению импорта топлива из РФ. Добиться полной энергетической независимости от российских нефти и газа власти региона рассчитывают к 2028 году, для атомного топлива крайний срок отказа — не позже 2030-го. В то же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен настаивают на более раннем прекращении основных видов российских энергоресурсов. Доходы от них, подчеркивают европейские чиновники, позволяют Москве затягивать боевые действия на Украине.

