В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

Депутат ЕП де Маси предложил Еврокомиссии задуматься о поставках газа из России

Европейской комиссии стоит пересмотреть свое решение о прекращении поставок энергоносителей из России. С таким призывом выступил депутат Европейского парламента (ЕП) Фабио де Маси в соответствующем депутатском запросе, текст документа опубликован на сайте законодательного органа.

«Даже независимо от роста мировых цен на энергоносители, дальнейший энергетический шок сделает европейское производство еще менее конкурентоспособным на международном уровне», — предложил задуматься политик.

Де Маси прокомментировал рост цен на углеводороды после начала конфликта на Ближнем Востоке и поинтересовался, рассматривает ли в настоящий момент Еврокомиссия возвращение российского газа на европейский рынок. Депутат ЕП также призвал еврочиновников оценить 25-процентный налог на сверхприбыль для энергетических компаний, введенный бывшим премьер-министром Италии Марио Драги в 2022 году.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ при условии определенного «сигнала». Российский лидер добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.

19 марта биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года взлетели до 850 долларов за тысячу кубометров. С начала дня котировки выросли более чем на 30 процентов.