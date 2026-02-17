Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Известную телеведущую обокрали в поезде

У британской телеведущей Эдит Боуман украли чемодан в поезде
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Amy Martin Photography / wikipedia.org

Известная британская телеведущая и диджей Эдит Боуман заявила, что ее обокрали в поезде. Об этом пишет ITV.

По словам ведущей, у нее украли чемодан, когда она ехала поездом из Лондона в английскую деревню Кембл. Боуман отметила, что обратилась в полицию.

Диджей пожаловалась на то, что в украденном чемодане были дорогие ей предметы — в частности, кольцо с прахом деда. «Когда моего дедушки не стало, моя мама сделала для меня кольцо с его прахом. Так что я не могу пойти в магазин и купить себе такое же кольцо», — пояснила она. Кроме того, Боуман отметила, что среди вещей было украшение, которое ей подарил муж.

Ведущая призвала тех, кто забрал ее чемодан, вернуть его на ближайшую железнодорожную станцию. Она также заверила, что кража попала на камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что у известной американской телеведущей Саванны Гатри похитили 84-летнюю мать. Позднее стало известно, что злоумышленники потребовали за нее многомиллионный выкуп в биткоинах.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перед переговорами в Женеве совершили налет на регионы России. В Краснодарском крае горит нефтеперерабатывающий завод

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Известную телеведущую обокрали в поезде

    Саннино вновь вышел на работу

    46-летняя жена Валерия Меладзе показала их совместное фото 20-летней давности

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «нам есть чему поучиться»

    Прилет украинских БПЛА зафиксировали в одном из регионов Урала

    Apple назвала дату новой презентации

    Стоимость кремации в России взлетела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok