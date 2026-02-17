Известную телеведущую обокрали в поезде

У британской телеведущей Эдит Боуман украли чемодан в поезде

Известная британская телеведущая и диджей Эдит Боуман заявила, что ее обокрали в поезде. Об этом пишет ITV.

По словам ведущей, у нее украли чемодан, когда она ехала поездом из Лондона в английскую деревню Кембл. Боуман отметила, что обратилась в полицию.

Диджей пожаловалась на то, что в украденном чемодане были дорогие ей предметы — в частности, кольцо с прахом деда. «Когда моего дедушки не стало, моя мама сделала для меня кольцо с его прахом. Так что я не могу пойти в магазин и купить себе такое же кольцо», — пояснила она. Кроме того, Боуман отметила, что среди вещей было украшение, которое ей подарил муж.

Ведущая призвала тех, кто забрал ее чемодан, вернуть его на ближайшую железнодорожную станцию. Она также заверила, что кража попала на камеры наблюдения.

